Туреччина візьме участь в операції зі звільнення Мосула від ІДІЛ

Туреччина досягла домовленості з міжнародною коаліцією щодо участі в операції зі звільнення іракського Мосула від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Про це заявив Міністр національної оборони Туреччини Фікрі Ишик, пише Комерсант.

"Ми досягли домовленостей з силами коаліції з питання участі наших ВВС в операції в Мосулі. Без Туреччини неможливо приймати рішення про майбутнє Мосула", - сказав він.

Міністр також повідомив, що Туреччину запросили на конференцію щодо Мосула, яка пройде в найближчі дні в Парижі.

Як повідомлялося, в суботу, 15 жовтня, американські військові розгорнули військову операцію зі звільнення іракського міста Мосул від терористів угруповання ІДІЛ.