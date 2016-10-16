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США почали військову операцію проти ІДІЛ в Мосулі - ЗМІ

Неділя, 16 жовтня 2016, 02:02

У суботу, 15 жовтня, американські військові розгорнули військову операцію зі звільнення іракського міста Мосул від терористів угруповання ІДІЛ.

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на командира курдського військового формування "Пешмерга" Омера Хусейна.

За його словами, американський гаубиці, які розміщені приблизно в 20 км від центру Мосула, наносять удари по бойовиках. Крім того, він зазначив, що літаки США також завдають ударів по бойовиках ІДІЛ.

"Терористи ІДІЛ почали палити шини, щоб блокувати видимість бойових літаків після того, як сили міжнародної коаліції почали удари", - додав Хусейн.

Крім того, за його словами, бойовики почали спалювати нафту, якою вони заповнили вириті траншеї навколо Мосула.

При цьому представник Пентагону, який побажав залишитися невідомим, повідомив, що "повномасштабний наступ ще не почався".

Теми: тероризмІрак
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