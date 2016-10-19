Запрацювали пом'якшені умови виплати боргів підприємцями
Закон про фінансову реструктуризацію набув чинності.
Документ було надруковано в газеті "Голос України" 19 липня і він вступає в силу через 3 місяці після дня офіційної публікації, передають Українські новини.
Як зазначається, закон має обмежений термін дії - 3 роки.
Закон вводить механізм фінансової реструктуризації підприємств-боржників.
"Цей механізм повинен стати важливим інструментом врегулювання ситуації з проблемними кредитами банків, допоможе оздоровити банківську систему, сприяти відновленню платоспроможності підприємств, збереження робочих місць і сплату податків до бюджету", - вважають в Нацбанку.
Ухвалення закону дозволить зменшити кількість проблемних кредитів і спрямувати кошти на кредитування економіки.
Процедура реструктуризації є добровільною: сторони мають право самостійно погоджувати питання про доцільність його застосування або використовувати інші механізми повернення заборгованості.
Закон визначає інституційну роль наглядової ради і секретаріату як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.
Відповідно до положень закону міжвідомча наглядова рада буде включати представників Нацбанку, Мінфіну, Мінекономторгівлі та Міністерства юстиції.
Національний банк вважає закон про фінансову реструктуризацію таким, що дозволяє конвертувати 25% корпоративних боргів.
Йдеться виключно про життєздатні підприємства, які за рахунок цього зможуть повернутися до економічної активності, забезпечити пожвавлення банківського кредитування в цілому.
Нагадаємо,14 червня Рада прийняла в цілому закон про фінансову реструктуризацію. 16 липня Президент Петро Порошенко підписав закон про фінансову реструктуризацію.
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