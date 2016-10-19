Запрацювали пом'якшені умови виплати боргів підприємцями

Закон про фінансову реструктуризацію набув чинності.

Документ було надруковано в газеті "Голос України" 19 липня і він вступає в силу через 3 місяці після дня офіційної публікації, передають Українські новини.

Як зазначається, закон має обмежений термін дії - 3 роки.

Реклама:

Закон вводить механізм фінансової реструктуризації підприємств-боржників.

"Цей механізм повинен стати важливим інструментом врегулювання ситуації з проблемними кредитами банків, допоможе оздоровити банківську систему, сприяти відновленню платоспроможності підприємств, збереження робочих місць і сплату податків до бюджету", - вважають в Нацбанку.

Ухвалення закону дозволить зменшити кількість проблемних кредитів і спрямувати кошти на кредитування економіки.

ВІДЕО ДНЯ

Процедура реструктуризації є добровільною: сторони мають право самостійно погоджувати питання про доцільність його застосування або використовувати інші механізми повернення заборгованості.

Закон визначає інституційну роль наглядової ради і секретаріату як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.

Відповідно до положень закону міжвідомча наглядова рада буде включати представників Нацбанку, Мінфіну, Мінекономторгівлі та Міністерства юстиції.

Національний банк вважає закон про фінансову реструктуризацію таким, що дозволяє конвертувати 25% корпоративних боргів.

Йдеться виключно про життєздатні підприємства, які за рахунок цього зможуть повернутися до економічної активності, забезпечити пожвавлення банківського кредитування в цілому.

Нагадаємо,14 червня Рада прийняла в цілому закон про фінансову реструктуризацію. 16 липня Президент Петро Порошенко підписав закон про фінансову реструктуризацію.

"Економічна правда"