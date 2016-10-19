Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями

Закон о финансовой реструктуризации вступил в силу.

Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 19 июля и вступает в силу через 3 месяца после дня официальной публикации, передают Українські новини.

Закон имеет ограниченный срок действия - 3 года.

Закон вводит механизм финансовой реструктуризации предприятий-должников.

"Этот механизм должен стать важным инструментом урегулирования ситуации с проблемными кредитами банков, поможет оздоровить банковскую систему, способствовать восстановлению платежеспособности предприятий, сохранению рабочих мест и уплате налогов в бюджет", - считают в Национальном банке.

Принятие закона позволит уменьшить количество проблемных кредитов и направить средства на кредитование экономики.

Процедура реструктуризации является добровольной: стороны имеют право самостоятельно согласовывать вопрос о целесообразности его применения или использовать другие механизмы возврата задолженности.

Закон определяет институциональную роль наблюдательного совета и секретариата как специальных органов, создающихся для организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации и регламентирующих процесс разрешения споров в арбитраже.

В соответствии с положениями закона межведомственный наблюдательный совет будет включать представителей Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции.

Национальный банк считает закон о финансовой реструктуризации позволяющим конвертировать 25% корпоративных долгов.

Речь идет исключительно о жизнеспособных предприятиях, которые за счет этого смогут вернуться к экономической активности, обеспечить оживление банковского кредитования в целом.

Напомним, 14 июня Рада приняла в целом закон о финансовой реструктуризации. 16 июля Президент Петр Порошенко подписал закон о финансовой реструктуризации.

"Экономическая правда"