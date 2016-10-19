Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями

Среда, 19 октября 2016, 10:00
Заработали смягченные условия выплаты долгов предпринимателями
charivne.info

Закон о финансовой реструктуризации вступил в силу.

Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 19 июля и вступает в силу через 3 месяца после дня официальной публикации, передают Українські новини.

Закон имеет ограниченный срок действия - 3 года.

Закон вводит механизм финансовой реструктуризации предприятий-должников.

"Этот механизм должен стать важным инструментом урегулирования ситуации с проблемными кредитами банков, поможет оздоровить банковскую систему, способствовать восстановлению платежеспособности предприятий, сохранению рабочих мест и уплате налогов в бюджет", - считают в Национальном банке.

Принятие закона позволит уменьшить количество проблемных кредитов и направить средства на кредитование экономики.

Процедура реструктуризации является добровольной: стороны имеют право самостоятельно согласовывать вопрос о целесообразности его применения или использовать другие механизмы возврата задолженности.

Закон определяет институциональную роль наблюдательного совета и секретариата как специальных органов, создающихся для организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации и регламентирующих процесс разрешения споров в арбитраже.

В соответствии с положениями закона межведомственный наблюдательный совет будет включать представителей Национального банка, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции.

Национальный банк считает закон о финансовой реструктуризации позволяющим конвертировать 25% корпоративных долгов.

Речь идет исключительно о жизнеспособных предприятиях, которые за счет этого смогут вернуться к экономической активности, обеспечить оживление банковского кредитования в целом.

Напомним, 14 июня Рада приняла в целом закон о финансовой реструктуризации. 16 июля Президент Петр Порошенко подписал закон о финансовой реструктуризации.

"Экономическая правда"

Темы: долгзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
долг
Отсутствие поставщика последней надежды грозит накоплением долгов - экс-глава ОГТСУ
Боррель о мятеже в России: более слабый Путин – это большая опасность
Палата представителей США одобрила законопроект о потолке госдолга
Последние новости
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил ЗРК "ТОР" россиян: в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
Все новости...
Реклама: