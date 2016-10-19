Окупанти затримали архієпископа УПЦ КП на адмінкордоні з Кримом

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Середа, 19 жовтня 2016, 13:24

Архієпископа української православної церкви Київського патріархату Климента затримали російські "прикордонники" на адмінкордоні між Кримом і материковою Україною.

Про це повідомляє видання "Голос Криму".

"Мене відвели в бік і без жодних пояснень вже півгодини утримують на "російському кордоні", - повідомив виданню владика Климент.

Він також додав, що коли виїжджав з півострова до материкової частини України, його протримали понад годину "російські прикордонники" на пункті пропуску без жодних пояснень.

Українська правда

Теми: Росія церква Крим
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