Окупанти затримали архієпископа УПЦ КП на адмінкордоні з Кримом

Архієпископа української православної церкви Київського патріархату Климента затримали російські "прикордонники" на адмінкордоні між Кримом і материковою Україною.

Про це повідомляє видання "Голос Криму".

"Мене відвели в бік і без жодних пояснень вже півгодини утримують на "російському кордоні", - повідомив виданню владика Климент.

Він також додав, що коли виїжджав з півострова до материкової частини України, його протримали понад годину "російські прикордонники" на пункті пропуску без жодних пояснень.

Українська правда