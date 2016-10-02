У кафе в Іспанії від вибуху газу постраждали більше 70 осіб
В результаті вибуху в кафе в місті Велес-Малага, розташованого на південному узбережжі Іспанії, постраждали, щонайменше, 77 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника аварійної служби.
Вибух стався приблизно о 19:00 за Києвом. Повідомляється, що вибухнув газовий балон.
П'ятеро постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами.
Más de 70 heridos por una explosión de gas en una cafetería de Vélez-Málaga https://t.co/bx3oye5AQY pic.twitter.com/bcfGX69vkv— laSexta Noticias (@sextaNoticias) October 1, 2016