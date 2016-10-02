У кафе в Іспанії від вибуху газу постраждали більше 70 осіб

00
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 00:54

В результаті вибуху в кафе в місті Велес-Малага, розташованого на південному узбережжі Іспанії, постраждали, щонайменше, 77 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника аварійної служби.

Вибух стався приблизно о 19:00 за Києвом. Повідомляється, що вибухнув газовий балон.

П'ятеро постраждалих були госпіталізовані з серйозними травмами.

Теми: Іспанія вибух
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ планує допитати Колобова в Іспанії 8 вересня 2016, 21:43
В Іспанії ліберали й консерватори співпрацюватимуть, щоб створити уряд 29 серпня 2016, 11:06
Черновецький заявив, що суд Барселони відпустив його сина на свободу 12 серпня 2016, 15:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Канада виділить понад $ 8 млн на Нацполіцію України - посол
Штаб: На околицях Золотого відбулося відведення військ
У день відведення військ бойовики стріляли 17 разів
Штаб: На Луганщині - розведення військ, бойовики відкрили вогонь
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

Афіша на 01-02 жовтня

Kiev Music Summit, фестиваль Де кіно, Гаррі Поттер та винний забіг