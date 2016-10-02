"Стрілка" з проспекту Перемоги зловили в аеропорту

330 переглядів
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 12:54

У Києві поліція протягом кількох годин після скоєння злочину затримала підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка, скоєному в суботу в Шевченківському районі столиці.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, через кілька годин після злочину працівники Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби України та управління Служби безпеки України затримали підозрюваного в аеропорту "Бориспіль".

Раніше судимий 24-річний житель Житомирщини намагався через Стамбул втекти до Анталії.

 
Фото поліції Києва

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вину у скоєнні злочину він визнав.

За вчинене правопорушення йому загрожує до 15-ти років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у суботу зловмисник під час конфлікту у закладі на проспекті Перемоги у Шевченківському районі столиці кілька разів вистрілив у чоловіка.

В результаті потерпілого, 41-річного киянина, доставили до лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу. Зі слів лікарів, у нього вогнепальні поранення пахової ділянки та обох ніг.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Підозрюваних у вбивстві міліціонерів на АЗС залишили під вартою на 2 місяці 1 жовтня 2016, 21:59
У Києві встановлять 8 тисяч відеокамер – Кличко 1 жовтня 2016, 17:43
Через інцидент під Апеляційним судом відкрили провадження 1 жовтня 2016, 17:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: за добу жоден військовий не постраждав
Бойовики поки не відводитимуть війська з Петровського і Станиці Луганської
Глава МЗС Австралії: у справі МН17 потрібен трибунал "в стилі Локербі"
МЗС Австралії повідомив, коли можуть назвати винних у справі MH17
Усі новини
Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни

Музика

Юнацький азарт: нова музика на Kyiv Contemporary Music Days