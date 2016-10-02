"Стрілка" з проспекту Перемоги зловили в аеропорту

У Києві поліція протягом кількох годин після скоєння злочину затримала підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка, скоєному в суботу в Шевченківському районі столиці.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, через кілька годин після злочину працівники Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби України та управління Служби безпеки України затримали підозрюваного в аеропорту "Бориспіль".

Раніше судимий 24-річний житель Житомирщини намагався через Стамбул втекти до Анталії.

Фото поліції Києва

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вину у скоєнні злочину він визнав.

За вчинене правопорушення йому загрожує до 15-ти років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у суботу зловмисник під час конфлікту у закладі на проспекті Перемоги у Шевченківському районі столиці кілька разів вистрілив у чоловіка.

В результаті потерпілого, 41-річного киянина, доставили до лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу. Зі слів лікарів, у нього вогнепальні поранення пахової ділянки та обох ніг.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Українська правда