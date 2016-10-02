Трамп прокоментував 18-річну несплату податків

00
2
Неділя, 2 жовтня 2016, 20:42

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував повідомлення про те, що протягом 18 років не платив податок на прибуток

Відповідь на публікацію газети The New York Times він опублікував у своєму Твіттері, зазначає The Guardian.

"Я знаю наші складні податкові закони краще, ніж хтось, хто коли-небудь балотуватися на пост президента. І я єдиний, хто може їх виправити", - заявив Трамп.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, один з радників Трампа, екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив: рішення Трампа не платити податки "показало його ділову хватку і "геніальність" у тому, як мінімізувати податкові витрати. 

"Це абсолютно законне застосування податкового кодексу, і він був би дурнем, якби не скористався цим", - заявив Джуліані. 

Як відомо, раніше  The New York Times оприлюднила дані про те, що Трамп оголосив у податкових деклараціях про збитки у сумі $916 млн, що дозволило йому 18 років уникати сплати деяких федеральних податків.

Українська правда 

Теми: вибори США податки
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію - ЗМІ 2 жовтня 2016, 14:23
Гройсман розповів, коли можуть відбутися вибори в об'єднаних громадах 30 вересня 2016, 22:12
На обраних до Держдуми РФ у Криму завели справи 28 вересня 2016, 12:04
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.126.252.---spitfire02.10.2016 21:51
"...він був би дурнем, якби не скористався цим"
я бачу, деградація політичного класу в США досягла сяючого апогею.
я гадаю, про пана Кравчука, який відмовився від ядерної зброї, вони такої самої думки, як і про власне податкове відомство і державу...
ВідповістиЗ цитатою
IP: 94.113.30.---Vasyl Malkovych02.10.2016 21:33
А чи можна після цього довіряти політику, що не приховує свої махінації?...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру
В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї
Британія почне вихід з ЄС до кінця березня 2017 року - Мей
На Луганщині загинув український офіцер
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко