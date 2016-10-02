В РФ проведуть тренування з цивільної оборони: залучать 40 мільйонів осіб

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Неділя, 2 жовтня 2016, 21:42

Наступного тижня МНС РФ проведе загальноросійське тренування з цивільної оборони, яке охопить понад 40 мільйонів осіб.

Про це  повідомив директор Департаменту цивільного захисту МНС Олег Мануйло, пише "Інтерфакс".

Тренування відбудеться з 4 по 7 жовтня, участь у ньому візьмуть понад 200 тис. фахівців аварійно-рятувальних формувань, близько 50 тис. одиниць техніки. 

Згідно з повідомленням, у ході тренування будуть відпрацьовані оповіщення, дії щодо евакуації, видачі засобів індивідуального захисту, розгортання санітарно-обмивальних пунктів, у готовність будуть приведені захисні споруди цивільної оборони.

Теми: Росія армія
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Коментарі — 2
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IP: 91.219.220.---З Полтави02.10.2016 23:04
а я думаю, что не готовится к войне, а таким образом дурачит (запугивает) свой народ чтобы он был более доверчив и управляем.
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IP: 146.185.28.---farabundo02.10.2016 22:44
Готовится Московия к большой войне, возможно и ядерной. Сначала несколько общевойсковых маневров невиданных масштабов и весь год командноштабные не прекращались, а теперь цивильных тренирует. Не к добру это...
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