"Тиша" на Донбасі: 21 обстріл сил АТО на Маріупольському напрямку

За минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

За зведенням штабу АТО станом на ранок 20 жовтня, на Маріупольському напрямку зафіксовано 21 провокацію проти сил АТО.

"Укріплення ЗСУ поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкиного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а у Красногорівці - з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм. У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 та 152 калібрів", - повідомили у штабі

На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Станиці Луганській - окрім всього міномети калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів.

"У Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП, а в Авдіївці - міномети 82 та 120 калібрів", - повідомили у прес-центрі штабу.

Українська правда