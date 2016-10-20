"Тиша" на Донбасі: 21 обстріл сил АТО на Маріупольському напрямку

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Четвер, 20 жовтня 2016, 06:34

За минулу добу бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. 

За зведенням штабу АТО станом на ранок 20 жовтня, на Маріупольському напрямку зафіксовано 21 провокацію проти сил АТО.

"Укріплення ЗСУ  поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкиного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а у Красногорівці - з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм. У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 та 152 калібрів", - повідомили у штабі

На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Станиці Луганській - окрім всього міномети калібру 82 мм. 

На Донецькому напрямку відбулось 5 обстрілів.

"У Луганському російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів кулемети, гранатомети та вогонь БМП, а в Авдіївці - міномети 82 та 120 калібрів", - повідомили у прес-центрі штабу. 

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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IP: 195.242.80.---val mashtak 20.10.2016 07:11
К формированию т.н. “донецкой идентичности” советская пропаганда приступила еще в 60 -тых гг. Жителям области, в большинстве своем никогда не выезжавшим не то что за пределы Донецкой области, а зачастую не бывавшими даже за пределами своего убогого шахтного поселка, целая армия спецстукачей денно и нощно внушала, что у них самое лучшее по сравнению с прочими регионами СССР снабжение продуктами. Что такого изобилия продуктов как в Донбассе нет даже в Москве. Что в сравнении с донецкими – москвичи просто припухают от голода. Что загаженный и зассатый вкрай Донецк – Юнеско признало самым чистым и самым зеленым городом в мире. И эта ахинея, следует признать, очень тешила самолюбие донецких люмпенов. К тому же, веру люмпенов в свою исключительность подкрепляли ежедневные репортажи известного теле-пропа..андона – собкора ЦТ СССР по Донбассу - телестукача Г Кондаурова, без устали вещающего с экрана ЦТ про "миллион кустов роз", про Юнеско, про "порожняк, который Донбасс не гонит". И т.п.
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