НАБУ перевірило купівлю квартири Заліщук

00
1
Четвер, 20 жовтня 2016, 12:24

Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро не знайшло корупційної складової у купівлі квартири народним депутатом Світланою Заліщук, водночас там вказали не деякі неточності у декларації.

Про це інформує у четвер прес-служба НАБУ.

Доходи Заліщук за даними ДФС у період з 2011 по 2014 рр включно сукупно склали 922 848 грн. Квартиру у місті Києві вона придбала у 2014 році до моменту обрання народним депутатом разом зі своїм цивільним чоловіком – очільником офісу Ради Європи в Україні Мортеном Енбергом, зазначають в Антикорупційному бюро.

Також до цього часу Заліщук не працювала на посадах державного службовця. Кошти в сумі 36 тис. дол. США були надані самою народною депутаткою, решта вартості квартири – сплачена коштом її цивільного чоловіка.

Водночас зазначається, що під час аналізу відомостей про фінансово-майновий стан Заліщук НАБУ виявило певні неточності.

"По-перше, народний депутат вказала придбану у 2014 році квартиру у декларації за 2013 рік. По-друге, цивільного чоловіка Заліщук вказала в декларації лише за 2015 рік", – вказують у НАБУ.

"З огляду на викладене, НАБУ не вбачає підстав для порушення кримінального провадження через відсутність даних про можливі корупційні джерела отримання коштів для придбання житла", – резюмується в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що скерують матеріали інформаційно-аналітичної перевірки до Національного агентства з питань запобігання корупції для подальшої оцінки.

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд позбавив "діамантового" Корнійця охорони 19 жовтня 2016, 17:06
У НАБУ пояснили, що гальмує екстрадицію Онищенка 18 жовтня 2016, 16:18
НАБУ: Аваков не повідомив нових даних про "чорну бухгалтерію" ПР 17 жовтня 2016, 10:52
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.243.---Evgen Loyko20.10.2016 12:46
Дежавю. Только вместо мамы и диджейки какой-то швед. Сытник с Холодницким таким образом заявляют, что покупать квартиры на неизвестно какие средства - это нормально. Вот только интересно - для всех, или только для антикоррупционеров?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Троє бійців отримали поранення в зоні АТО за добу – штаб
Аваков попередив, що буде сплеск злочинності
НАБУ перевірило купівлю квартири Заліщук
Єжелю обмежили термін ознайомлення з матеріалами справи
Усі новини
Музика

На основі проекту "Як звучить Україна" створили сервіс української музики

Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ