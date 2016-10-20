РФ каже, що повернеться в ПАРЄ тільки за відновлення всіх її прав

877 переглядів
0
Четвер, 20 жовтня 2016, 13:19

Делегація РФ повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) тільки за відновлення всіх її прав, включаючи право голосу.

Про це заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає ТАСС.

"Звичайно, делегація може повернутися, але тільки в тому випадку, якщо права не будуть порушуватися і якщо наша делегація буде мати право на позицію, на висловлювання своєї точки зору і, звичайно, на голосування, тому що все інше люди просто не зрозуміють", - сказав глава нижньої палати парламенту РФ.

На думку Володіна, депутатам ПАРЄ - представникам європейських парламентів, які приймали "дискримінаційні по відношенню до Росії" рішення ПАРЄ, необхідно "змінити підходи".

"Після цього, звичайно, можна буде говорити про початок спільної роботи і участі", - підтвердив він.

Раніше президент Парламентської Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт в листі спікеру Держдуми РФ  В’ячеславу Володіну висловив надію на повернення Росії до асамблеї.

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Член НАЗК заявив про загрозу зриву кампанії е-декларування
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Судді подарували квартиру за десятки мільйонів
Троє бійців отримали поранення в зоні АТО за добу – штаб
Усі новини
Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня

Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ