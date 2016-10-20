Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності

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Четвер, 20 жовтня 2016, 13:49
tsn.ua

Верховна Рада прийняла спільну з польським сеймом декларацію пам'яті та солідарності.

За це проголосували 243 депутата.

Презентуючи документ, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що польський сейм голосуватиме за цей же документ одночасно з українським парламентом і заявив, що ця декларація є відповіддю на російську агресію проти України, Польщі та всього західного світу.

У декларації підкреслюється, що обидві країни зазнали трагедій через імперську політику Росії, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни і окупації Польщі нацистською Німеччиною і Радянським Союзом у вересні 1939 року.

Також документ засуджує нинішню окупацію Росією територій України і підкреслює необхідність боротьби за їх звільнення.

Раніше передбачалося, що сеймас Литви також синхронно проголосує за цей документ, однак, за словами голови комітету Ради у закордонних справах Ганни Гопко, наразі повноваження діючого сеймаса закінчилися, а новообраний приступить до роботи лише у другій половині грудня.

Очікується, що після цього Литва також проголосує за цей документ. Наразі через неголосування Литви з тексту було видалено згадування про неї.

Текст до цього редагування виглядав наступним чином:

Також Гопко заявила, що прийняття цього документу позитивно вплине на наступний розвиток політики ЄС щодо Росії.

У свою чергу екс-міністр закордонних справ, депутат від "Батьківщини" Борис Тарасюк заявив, що ця декларація нейтралізує постанови, прийняті польською владою у липні про визнання геноциду поляків з боку українських націоналістів в середині 20 століття.

Олег Шанковський, УП

Теми: Польща Росія історія
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IP: 93.32.70.---koine20.10.2016 14:30
Виходить, що наша депутати обміняли засудження РФ за події на Донбасі на засудження ними дій СРСР по розділу Польщі, в результаті якого ми повернули собі Західну Україну? Раз засуджуємо це повернення, то Польща може собі повернути Західну Україну в кордонах 1939 року?
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