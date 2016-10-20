Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності

Верховна Рада прийняла спільну з польським сеймом декларацію пам'яті та солідарності.

За це проголосували 243 депутати.

Презентуючи документ, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що польський сейм голосуватиме за цей же документ одночасно з українським парламентом і заявив, що ця декларація є відповіддю на російську агресію проти України, Польщі та всього західного світу.

Згодом спікер уточнив, що за цю Декларацію проголосував і Сейм Польщі, віддавши 367 голосів.

У декларації підкреслюється, що обидві країни зазнали трагедій через імперську політику Росії, зокрема – через пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до початку Другої світової війни і окупації Польщі нацистською Німеччиною і Радянським Союзом у вересні 1939 року.

Також документ засуджує нинішню окупацію Росією територій України і підкреслює необхідність боротьби за їх звільнення.

Раніше передбачалося, що сеймас Литви також синхронно проголосує за цей документ, однак, за словами голови комітету Ради у закордонних справах Ганни Гопко, наразі повноваження діючого сеймаса закінчилися, а новообраний приступить до роботи лише у другій половині грудня.

Очікується, що після цього Литва також проголосує за цей документ. Наразі через неголосування Литви з тексту було видалено згадування про неї.

Текст до цього редагування виглядав наступним чином:

Також Гопко заявила, що прийняття цього документу позитивно вплине на наступний розвиток політики ЄС щодо Росії.

У свою чергу екс-міністр закордонних справ, депутат від "Батьківщини" Борис Тарасюк заявив, що ця декларація нейтралізує постанови, прийняті польською владою у липні про визнання геноциду поляків з боку українських націоналістів в середині 20 століття.

Олег Шанковський, УП