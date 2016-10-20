Суд побачив у тренінгах працівниці НАБУ елемент корупції

Суд визнав заступницю начальника відділу забезпечення роботи директора Національного антикорупційного бюро Катерину Везєлєву-Борисову винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Солом'янський районний суд Києва 20 жовтня вирішив, що тренінгова діяльність не є викладацтвом, повідомила сама Везєлєва-Борисова у Facebook.

"Враховуючи те, що на сьогоднішній день, чітке визначення викладацької діяльності відсутнє у чинному законодавстві України – суд довго-довго думав та розтлумачив поняття на свій лад", – написала вона.

"Суддя вважає, що "викладацька діяльність" – це діяльність особи як викладача тієї чи іншої навчальної дисципліни тільки в освітньому закладі у вигляді читання лекцій, проведенні семінарів, практичних та інших занять, гуртків, секцій тощо", – додала Везєлєва-Борисова.

За її словами, суд виніс прецедентне рішення: "Відсьогодні тренінгова діяльність є небезпечною та поза законом для державних службовців".

"Сьогодні це стосується мене – повернення коштів, штрафи та звільнення з посади... Але завтра, можливо, всіх тих, хто намагається побудувати Україну європейською!", – вважає працівниця НАБУ.

У коментарі "Українській правді" вона уточнила: "Суд постановив, що я повинна повернути зароблені під час тренінгів кошти, це 18 033 гривні, і сплатити штраф – трохи більше 8 тисяч гривень".

Крім того, за законом, особа, в діях якої вбачають корупційну складову, має бути звільнена – але це вже після апеляції, якщо апеляція підтвердить рішення Солом'янського райсуду.

Везєлєва-Борисова буде подавати апеляційну скаргу. .

"Я цілком не погоджуюся з рішенням Солом'янського суду, адже я вважаю, що тренінги – це теж викладацька діяльність", – сказала вона.

Чиновниця уточнила, що тренінги вона проводила на запрошення регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні.

Тренінги стосувалися розвитку громадянського суспільства, зокрема, Везєлєва-Борисова виступала на теми молодіжного лідерства та гендерної рівності.

Тренінги вона читала тричі: у Мукачевому, у Полтаві та в Одесі – у лютому, у квітні та у червні, коли вже працювала на посаді у НАБУ.

"Тренінги були прочитані у позаробочий час і ніяк не стосувалися моєї посадової діяльності…", – наголосила при цьому Везєлєва-Борисова.





Як зазначає журналіст "СтопКору" Сергій Медяник, представники прокуратури вимагали відсторонити працівницю НАБУ з посади на рік – але суд ці вимоги відхилив.

Олена Рощенко, УП