Бойовики тричі за добу обстріляли Станицю Луганську

У четвер о 10:30 незаконні збройні формування втретє за добу обстріляли околиці Станиці Луганської з 82 мм мінометів та гранатометів.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з посиланням на телефонний коментар голови адміністрації Юрія Гарбуза.

"Бойовики вели прицільний вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України, розташованих за городами станичан. Внаслідок обстрілу місцевий житель отримав поранення середнього ступеню тяжкості", – йдеться у повідомленні.

За словами Гарбуза, зараз Станиця Луганська стала епіцентром військових провокацій.

"Вночі на територію районного центру намагалася проникнути ворожа ДРГ, а вдень під вогонь терористів потратили й садиби на її околиці. На жаль, постраждав місцевий мешканець. Йому наразі надається вся необхідна медична допомога. В цілому, ситуація повністю контролюється українськими військами", – сказав він.

Як відомо, Станиця Луганська є однією з трьох локацій разом з Петрівським і Золотим, де після семи днів тиші повинні бути розведені війська України та бойовиків.

Олег Шанковський, УП