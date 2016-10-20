НАБУ просять перевірити причетність депутата НФ до портової "оборудки"

00
0
Четвер, 20 жовтня 2016, 15:09

Депутат БПП Сергій Лещенко просить Національне антикорупційне бюро перевірити причетність депутата від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка до махінації з тендером на роботи для порту "Південний".

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

"Днями було оголошено переможця тендеру на проведення днопоглиблювальних робіт у порту "Південний". Переможцем тендеру стала компанія, яка називається Jan De Nul. На перший погляд може здатися, що це міжнародна компанія – і справді: одним із акціонерів цієї фірми Jan De Nul Україна є бельгійське підприємство", – сказав Лещенко.

"Але контрольний пакет цього підприємства належить двом кіпрським офшорам. Більше того, ці кіпрські офшори зайшли у склад українського підприємства Jan De Nul Україна під час проведення тендеру", – повідомив він.

"Вже під час проведення тендеру у підприємства, яке виграло цей тендер на майже мільярд гривень, з'явився новий директор. І цим директором виявився помічник народного депутата від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка", – додав депутат.

Лещенко наголосив, що йдеться про "один із найбільших тендерів цього політичного сезону – сума в 1 мільярд гривень вражає".

"Цю людину, пана Фаєрмарка, називають одним зі "смотрящих" за адміністрацію морських портів України", – сказав він.

"У моєму розпорядженні є документи, які вказують на те, що підприємство, яке було визнано переможцем тендеру, насправді не запропонувало найкращу, найнижчу ціну. Зокрема, у мене є лист, скарга від справді голландського підприємства, яке на 100% належиться голландській міжнародній компанії Van Oord, де вони стверджують, що вони запропонували на 90 мільйонів гривень нижчу ціну для проведення цих самих днопоглиблювальних робіт у порту "Южний", – заявив Лещенко.

"Але вони були викинуті з цього тендеру, а мільярд віддали компанії з незрозумілими кінцевими бенефіціарами, віддали компанії, директор якої є помічником депутата від "Народного фронту", – додав він.

Депутат наголосив, що держскарбниця недоотримає гроші через те.

"Надсилаю запит до Національного антикорупційного бюро України для того, щоб вони перевірили причетність народного депутата до цієї "оборудки", – щоб вони перевірили, чому на 100% голландське підприємство, яке запропонувало ці самі роботи на 90 мільйонів гривень дешевше, було викинуто з тендеру, який відбувався під патронатом міністерства, яке так само входить до політичної квоти "Народного фронту", – заявив Лещенко.

Олена Рощенко, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Член НАЗК заявив про загрозу зриву кампанії е-декларування
Рада прийняла спільну з Польщею декларацію пам'яті та солідарності
Судді подарували квартиру за десятки мільйонів
Троє бійців отримали поранення в зоні АТО за добу – штаб
Усі новини
Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня

Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ