НАБУ просять перевірити причетність депутата НФ до портової "оборудки"

Депутат БПП Сергій Лещенко просить Національне антикорупційне бюро перевірити причетність депутата від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка до махінації з тендером на роботи для порту "Южний".

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

"Днями було оголошено переможця тендеру на проведення днопоглиблювальних робіт у порту "Південний". Переможцем тендеру стала компанія, яка називається Jan De Nul. На перший погляд може здатися, що це міжнародна компанія – і справді: одним із акціонерів цієї фірми Jan De Nul Україна є бельгійське підприємство", – сказав Лещенко.

"Але контрольний пакет цього підприємства належить двом кіпрським офшорам. Більше того, ці кіпрські офшори зайшли у склад українського підприємства Jan De Nul Україна під час проведення тендеру", – повідомив він.

"Вже під час проведення тендеру у підприємства, яке виграло цей тендер на майже мільярд гривень, з'явився новий директор. І цим директором виявився помічник народного депутата від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка", – додав депутат.

Лещенко наголосив, що йдеться про "один із найбільших тендерів цього політичного сезону – сума в 1 мільярд гривень вражає".

"Цю людину, пана Фаєрмарка, називають одним зі "смотрящих" за адміністрацію морських портів України", – сказав він.

"У моєму розпорядженні є документи, які вказують на те, що підприємство, яке було визнано переможцем тендеру, насправді не запропонувало найкращу, найнижчу ціну. Зокрема, у мене є лист, скарга від справді голландського підприємства, яке на 100% належить голландській міжнародній компанії Van Oord, де вони стверджують, що вони запропонували на 90 мільйонів гривень нижчу ціну для проведення цих самих днопоглиблювальних робіт у порту "Южний", – заявив Лещенко.

"Але вони були викинуті з цього тендеру, а мільярд віддали компанії з незрозумілими кінцевими бенефіціарами, віддали компанії, директор якої є помічником депутата від "Народного фронту", – додав він.

Депутат наголосив, що держскарбниця недоотримає гроші через те.

"Надсилаю запит до Національного антикорупційного бюро України для того, щоб вони перевірили причетність народного депутата до цієї "оборудки", – щоб вони перевірили, чому на 100% голландське підприємство, яке запропонувало ці самі роботи на 90 мільйонів гривень дешевше, було викинуто з тендеру, який відбувався під патронатом міністерства, яке так само входить до політичної квоти "Народного фронту", – заявив Лещенко.

Олена Рощенко, УП