Депутат в Іркутську провалився в гнилу підлогу лікарні

Підлога аварійної будівлі Качугської райлікарні в Іркутській області РФ провалився під депутатом Законодавчих зборів регіону Миколою Труфановим під час огляду установи.

Про це повідомив ТАСС представник місцевої адміністрації.

"Пан Труфанов відвідував сьогодні районну лікарню. Відвідування затьмарив прикрий інцидент: нога депутата провалилася в глибоку ущелину в дерев'яній підлозі, яка давно прогнила. Труфанов спіткнувся, піднятися йому допомогли представники адміністрації, які стояли поруч", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, парламентарій поставився до події з гумором. Жодних травм він не отримав.

Дерев'яний будинок лікарні побудований в 1926 році. Об'єкти охорони здоров'я в Качугському районі області не будували з 1977 року. Зараз в районі планують побудувати нову будівлю лікарні.