Трамп не визнає вибори, якщо програє

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що згоден визнати результати виборів тільки у разі своєї перемоги.

Про це пише Радіо Свобода.

На зустрічі з виборцями в штаті Огайо в четвер мільярдер зазначив, що визнає тільки, як він висловився, "чесні результати" виборів. У разі програшу Трамп обіцяв звернутися до суду.

Під час третіх телевізійних дебатів в Лос-Анджелесі в середу ввечері Трамп відмовився гарантувати визнання підсумків виборів у разі своєї поразки.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.