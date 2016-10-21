Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Александровської

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід екс-нардепу від КПУ Аллі Александровській, підозрюваної в сепаратизмі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд продовжив цілодобовий арешт на 60 днів", - повідомив адвокат Александровської Олександр Постернак.

Він зазначив, що прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження цілодобового домашнього арешту, а захист просив пом'якшити запобіжний захід.

"Ми просили відмовити в продовженні нинішнього запобіжного заходу і встановити частковий домашній арешт з можливістю відвідувати медиків і обслуговувати себе (виходити в магазин і т.д)", - сказав Постернак.

Раніше Александровську випустили з СІЗО через хворобу.

У постанові Апеляційного суду зазначалося, що новий запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета буде діяти до 23 жовтня.

Як відомо, 13 жовтня Апеляційний суд Харківської області змінив запобіжний захід екс-нардеці від Компартії України Аллі Александровській, підозрюваній у сепаратизмі.

28 червня стало відомо, що Аллу Александровську затримали. Їй інкримінують ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

29 червня в СБУ підтвердили, що правоохоронці затримали Александровську, а її син Олександр, який переховується у РФ, йому повідомили про підозру і оголошений у розшук.