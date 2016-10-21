У Росії іноземну військову техніку продавали під виглядом вітчизняної

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:05

Федеральна антимонопольна служба Росії виявила випадки, коли російські компанії купували іноземне обладнання, переклеювали лейбли й потім продавали його оборонним підприємствам як вітчизняне.

Як пише "Коммерсант", це з'ясувалося при перевірці реалізації політики "імпортозаміщення" при поставках техніки на оборонні підприємства, яку проводять ФАС і Генпрокуратура Російської Федерації.

У листі заступника керівника ФАС Максима Овчинникова до Мінпромторгу від 18 серпня говориться:

"Виявлено випадки, коли зареєстровані на території РФ господарюючі суб'єкти купують товари імпортного виробництва і, не роблячи з ними якихось значимих технологічних операцій, фактично обмежуючись розбіркою-збіркою, заміною етикеток чи русифікацією, реалізують їх у рамках державного оборонного замовлення під виглядом товарів, вироблених у РФ".

Генпрокуратура РФ уже проводить перевірку цих фактів, слідує з листа начальника управління з нагляду за виконанням законів у сфері ОПК Генпрокуратури Дмитра Демешина до Асоціації постачальників електронних компонентів від 13 жовтня.

Він просить АсПЕК надати дані про ухиляння замовників від придбання російського обладнання, наявності проблем із недостатнім завантаженням виробничих потужностей РФ і недостатністю заходів державної підтримки.

Теми: Росія
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