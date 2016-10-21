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В России иностранную военную технику продавали под видом отечественной

Пятница, 21 октября 2016, 10:05

Федеральная антимонопольная служба России обнаружила случаи, когда российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его оборонным предприятиям как отечественное.

Как пишет "Коммерсант", это выяснилось при проверке реализации политики "импортозамещения" при поставках техники на оборонные предприятия, которую проводят ФАС и Генпрокуратура Российской Федерации.

В письме заместителя руководителя ФАС Максима Овчинникова в Минпромторг от 18 августа говорится:

"Выявлены случаи, когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикеток или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа под видом товаров, произведенных в РФ".

Генпрокуратура РФ уже проводит проверку этих фактов, следует из письма начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере ОПК Генпрокуратуры Дмитрия Демешина в Ассоциацию поставщиков электронных компонентов от 13 октября.

Он просит АсПЭК предоставить данные об уклонении заказчиков от приобретения российского оборудования, наличии проблем с недостаточной загрузкой производственных мощностей РФ и недостаточностью мер государственной поддержки.

Темы: Росcияторговлясанкции
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