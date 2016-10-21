СБУ затримала на хабарі високопосадовця на Одещині

Служба безпеки спільно з прокуратурою викрила схему передачі в оренду земельних ділянок за хабарі, організовану за участі керівництва міськради одного з міст обласного підпорядкування Одещини.

Про це інформує у п'ятницю прес-центр СБУ.

Зокрема, високопосадовець однієї з міських рад Одещини вимагав від підприємця 20 тисяч доларів США за передачу в оренду промислового майданчика, що перебував на балансі місцевої влади.

На початку жовтня здирник отримав 1 тисячу доларів авансу за прийняття позитивного рішення про передачу майна під час проведення тендеру. Після оголошення переможців тендерного конкурсу зловмисник планував отримати решту суми.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання двох тисяч доларів чергового траншу хабара та передачі підписаних тендерною комісією документів підприємцю.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність інших керівників міськради до вимагання та одержання хабарів.