СБУ задержала на взятке чиновника в Одесской области

Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачила схему передачи в аренду земельных участков за взятки, организованную при участии руководства горсовета одного из городов областного подчинения Одесской области.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

В частности, чиновник одного из городских советов Одесской области требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов США за передачу в аренду промышленной площадки, находившейся на балансе местных властей.

В начале октября вымогатель получил 1 тысячу долларов аванса за принятие положительного решения о передаче имущества во время проведения тендера. После объявления победителей тендерного конкурса злоумышленник планировал получить оставшуюся сумму.

Правоохранители задержали чиновника при получении двух тысяч долларов очередного транша взятки и передачи подписанных тендерной комиссией документов предпринимателю.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других руководителей горсовета к вымогательству и получению взяток.