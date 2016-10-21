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СБУ задержала на взятке чиновника в Одесской области

Пятница, 21 октября 2016, 10:16

Служба безопасности совместно с прокуратурой разоблачила схему передачи в аренду земельных участков за взятки, организованную при участии руководства горсовета одного из городов областного подчинения Одесской области.

Об этом сообщает в пятницу пресс-центр СБУ.

В частности, чиновник одного из городских советов Одесской области требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов США за передачу в аренду промышленной площадки, находившейся на балансе местных властей.

 

В начале октября вымогатель получил 1 тысячу долларов аванса за принятие положительного решения о передаче имущества во время проведения тендера. После объявления победителей тендерного конкурса злоумышленник планировал получить оставшуюся сумму.

Правоохранители задержали чиновника при получении двух тысяч долларов очередного транша взятки и передачи подписанных тендерной комиссией документов предпринимателю.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других руководителей горсовета к вымогательству и получению взяток.

Темы: взяткаОдесская областьСБУ
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