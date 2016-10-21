Україна просить Інтерпол оголосити Чауса в міжнародний розшук

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:31

Україна звернулася до Інтерполу з проханням оголосити в міжнародний розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомив начальник Укрбюро Інтерполу Василь Неволя, передають Українські новини.

"По Чаусу - матеріали на його розшук ми з Національного антикорупційного бюро отримали та передали в Генеральний секретаріат Інтерполу", - сказав він.

Наразі відповідь Інтерполу не отримано.

Також Інтерпол продовжує розглядати матеріали про оголошення в міжнародний розшук депутата Верховної Ради Олександра Онищенкоа ("Воля народу").

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що зробить запит на розшук втікача судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса через Інтерпол.

6 вересня Рада дала згоду на затримання та арешт судді, підозрюваного у хабарництві.

Теми: корупція Інтерпол
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