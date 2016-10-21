The Economist зобразив на обкладинці Путіна у пекельному образі

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:55

Впливове британське видання The Econimist у п'ятницю видало новий номер, на обкладинці його зображений президент РФ Володимир Путін у зловісному темному образі з червоними винищувачами замість зіниць.

На обкладинці також написане слово "Путінізм". Номер містить розділ про Росію, який складається з шести статей: "Всередині ведмедя", "Молоко без корови", "Колеса в колесах", "Туман війни", "Розкажи мені про Жанну д'Арк" та "Бережіть Росію".

 

Статті є критичні відносно нинішньої політики Путіна та відзначають його авторитарний стиль правління. Зокрема, матеріал "Колеса в колесах" починається з тези Федора Достоєвського з "Братів Карамазових" про те, що для підкорення людей необхідні три речі: таємниця, чудо і авторитет. "Містер Путін справився з усіма трьома", – пишуть британські журналісти.

Українська правда

Теми: Путін ЗМІ
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