The Economist изобразил на обложке Путина в адском образе

00
0
Пятница, 21 октября 2016, 12:55

Влиятельное британское издание The Econimist в пятницу выдало новый номер, на обложке его изображен президент РФ Владимир Путин в зловещем темном образе с красными истребителями вместо зрачков.

На обложке также написано слово "Путинизм". Номер содержит раздел о России, который состоит из шести статей: "Внутри медведя", "Молоко без коровы", "Колеса в колесах", "Туман войны", "Расскажи мне о Жанне д'арк" и "Берегите Россию".

 

Статьи критические в отношении нынешней политики Путина и отмечают его авторитарный стиль правления. В частности, материал "Колеса в колесах" начинается с тезиса Федора Достоевского из "Братьев Карамазовых" о том, что для покорения людей необходимы три вещи: тайна, чудо и авторитет. "Мистер Путин справился со всеми тремя", – пишут британские журналисты.

Украинская правда

Темы: Путин СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Москве глушат спутниковый сигнал GPS в районе Кремля 21 октября 2016, 08:00
Путин утверждает, что украинских заложников в РФ нет 20 октября 2016, 15:25
Арьев считает, что у России "дела плохи" и надо держать санкции 20 октября 2016, 08:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Миссия ОБСЕ не попала ни в Петровское, ни в Станицу Луганскую
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск
Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение
В МИД изменилась риторика: выборы, а потом украинские пограничники на границе
Все новости
Афиша на 21-23 октября

День рождения "Кураж Базара", кинофестиваль "Молодость", много выставок и концертов

Интервью

Ростислав Семкив: Чем больше читателей – тем доступнее книги