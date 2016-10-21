Спостерігачі ОБСЄ знову не змогли потрапити в Золоте
У п'ятницю представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ знову не змогли потрапити до ділянки розведення Первомайськ/Золоте.
Про це повідомляється на сторінці СММ у Facebook.
Згідно з повідомленням, українські війська і луганські бойовики не змогли гарантувати безпеку спостерігачів з огляду на можливі міни у цій зоні.
"СММ готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", – додали спостерігачі.
Як відомо, Золоте разом з Петрівським та Станицею Луганською є пунктом, де війська ЗСУ та бойовиків мають розвести свої сили після тижня тиші.
Олег Шанковський, УП
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