Спостерігачі ОБСЄ знову не змогли потрапити в Золоте

У п'ятницю представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ знову не змогли потрапити до ділянки розведення Первомайськ/Золоте.

Про це повідомляється на сторінці СММ у Facebook.

Згідно з повідомленням, українські війська і луганські бойовики не змогли гарантувати безпеку спостерігачів з огляду на можливі міни у цій зоні.

"СММ готова / може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", – додали спостерігачі.

Як відомо, Золоте разом з Петрівським та Станицею Луганською є пунктом, де війська ЗСУ та бойовиків мають розвести свої сили після тижня тиші.

Олег Шанковський, УП