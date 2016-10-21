Новий голова Миколаївської ОДА зробив десятки помилок у завданні

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 14:29

Переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської обласної держадміністрації, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок.

Це з'ясували журналісти програми "Схеми", отримавши доступ до документів презентації і результатів тестової роботи переможця конкурсу.

На кожній сторінці презентації Савченка, підготовленої під час роботи над ситуативним завданням, можна помітити десятки помилок у словах.

У його роботі – численні друкарські помилки, невідповідність у відмінках, а інколи й незрозумілі мовні звороти. Наприклад, "диячу освиту" замість "дитячу освіту" або "навидь ликів" замість, очевидно, "навіть ліків".

 

Є вислови, коли не одразу можна зрозуміти, що мав на увазі кандидат-переможець. Наприклад, "підрамка селу", "пітоні води", "дующего институту праці".

 

Як заявив експерт платформи "Реанімаційний пакет реформ" Микола Виговський, вільне володіння українською мовою – це необхідна вимога для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії "А".

Попри те, що презентацію демонстрували на екрані перед комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки у презентації кандидата і не поставив жодного запитання щодо якості написання роботи, наголошують журналісти.

Сам Савченко пояснив журналісту програми таку кількість помилок у своїй презентації так: "Спочатку я почав писати ручкою, так. А потім мені сказали, що ручкою не приймуть. І мені треба було швидко це надрукувати. І я вже не, ну розуміючи, те, що треба щось здавати, да, а те, що я написав не приймуть, то я вже, як воно там було, не дивився", – зазначив Савченко.

Інший етап конкурсу – письмове тестування –Савченку вдалося скласти за дуже короткий час – 6 хвилин і 4 секунди. Для порівняння, Артем Ващиленко, який посів друге місце на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА, витратив на тестування 32 хвилини. Усього в тестах було 40 запитань, на 34 з яких Савченко, відповідно до результатів, дав правильну відповідь.

 

Це значить, що в середньому за 9 секунд переможець конкурсу мав прочитати і вирішити одне тестове завдання, до якого додавалося ще чотири варіанти відповіді на вибір.

Найвищі бали Олексій Савченко отримав від таких членів комісії: представниці президента Наталії Анненкової, очільника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України Артема Янчука, і від представниці Профспілки працівників державних установ України Тетяни Нікітіної.

Після визначення переможця комісією 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив своїм указом Олексія Савченка головою Миколаївської облдержадміністрації з терміном випробування три місяці.

Теми: Миколаївська область
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IP: 185.26.182.---Георгий Иванов21.10.2016 15:32
1.Поспешность в принятии решений - очень большой недостаток!
2 Крайняя безграмотность в знании украинского языка - проваленный главный вопрос в этом конкурсе. Если бы он исполнял на русском языке задание, ошибок было бы ненамного меньше.
3. Какой победитель конкурса, такая и комиссия!
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IP: 31.148.253.---hahava21.10.2016 14:42
Це називається проштовхнули. В цій країні нічого змінюватися не хоче.
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