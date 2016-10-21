Новый глава Николаевской ОГА сделал десятки ошибок в задании

Победитель конкурса на должность главы Николаевской областной госадминистрации, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Савченко в своей письменной презентации на конкурсе допустил многочисленные ошибки.



Это выяснили журналисты программы "Схемы", получив доступ к документам презентации и результатам тестовой работы победителя конкурса.

На каждой странице презентации Савченко, подготовленной во время работы над ситуативной задачей, можно заметить десятки ошибок в словах.



В его работе – многочисленные опечатки, несоответствие в падежах, а иногда и непонятные обороты. Например, "диячу освиту" вместо "дитячу освіту" или "навидь ликів" вместо, очевидно, "навіть ліків".

Есть высказывания, когда не сразу можно понять, что имел в виду кандидат-победитель. Например, "підрамка селу", "пітоні води", "дующего институту праці".

Как заявил эксперт платформы "Реанимационный пакет реформ" Николай Выговский, свободное владение украинским языком – это необходимое требование для главы областной государственной администрации, должность которого относится к государственной службы категории "А".



Несмотря на то, что презентацию демонстрировали на экране перед комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая должна была оценивать работу и выступление на собеседовании, ни один из членов комиссии не обратил внимания на многочисленные грамматические ошибки в презентации кандидата и не задавал вопросов по качеству написания работы, отмечают журналисты.



Сам Савченко объяснил журналисту программы такое количество ошибок в своей презентации так:

"Сначала я начал писать ручкой, да. А потом мне сказали, что ручкой не примут. И мне надо было быстро это напечатать. И я уже не, ну понимая, то, что нужно что-то сдавать, да, а то, что я написал не примут, так я уже, как оно там было, не смотрел", – отметил Савченко.



Другой этап конкурса – письменное тестирование – Савченко удалось сдать за очень короткое время – 6 минут и 4 секунды. Для сравнения, Артем Ващиленко, который занял второе место на конкурсе на должность председателя Николаевской ОГА, потратил на тестирование 32 минуты. Всего в тестах было 40 вопросов, на 34 из которых Савченко, согласно результатам, дал правильный ответ.

Это значит, что в среднем за 9 секунд победитель конкурса должен прочитать и решить одно тестовое задание, к которому добавлялось еще четыре варианта ответа на выбор.



Самые высокие баллы Алексей Савченко получил от таких членов комиссии: представительницы президента Натальи Анненковой, главы Национального агентства по вопросам государственной службы Константина Ващенко, председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, заместителя директора Института законодательства Верховной Рады Артема Янчука, и от представительницы Профсоюза работников государственных учреждений Украины Татьяны Никитиной.



После определения победителя комиссией 6 октября, президент Петр Порошенко назначил своим указом Алексея Савченко председателем Николаевской облгосадминистрации со испытательным сроком три месяца.