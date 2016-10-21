СБУ заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій
П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:08
Служба безпеки заборонила на 5 років в'їзд в Україну російській естрадній співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова.
Відповідний документ наводить у п'ятницю у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
"За дії, що протирічать інтересам країни", – пояснила Гітлянська мотиви рішення спецслужби.
Як відомо, Корольова раніше заявляла, що хоче виступити на міжнародному конкурсі "Євробачення" в Україні.
На 14 грудня був запланований її концерт у Києві.
Раніше її звинувачували в підтримці окупації Росією Криму.
***Наталія Поривай народилася 31 травня 1973 року в Києві. Вона – заслужена артистка Росії.
Валентина Романенко, УП