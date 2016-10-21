Бурбак, який підтримав підняття зарплат нардепам, вже хоче скасування

Народні депутати з "Народного Фронту", які підтримали підвищення зарплати нардепам, ініціюватимуть відміну цієї норми.

Про це у п'ятницю заявив лідер фракції Максим Бурбак, повідомляє прес-служба НФ.

"Гроші, що передбачалися на підняття зарплат депутатам, слід направити на підвищення зарплат військовослужбовцям та переатестованим поліціянтам", - сказав він.

За його словами той проект бюджету, який у четвер прийняли в парламенті буде суттєво під корегований.

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради за цей законопроект проголосували 67 (з 81) нардепів Народного фронту включно з Бурбаком.

Як відомо, Верховна Рада майже удвічі збільшила посадові оклади народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому напередодні Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює - 36,250 тисячі гривень.

Українська правда