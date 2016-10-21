Правозахисниця: Мін'юст помилився - у Сенцова немає громадянства РФ

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 21:15

Мін'юст Росії не вказав, на основі якого документа український режисер Олег Сенцов вважається громадянином РФ.

Про це заявляє правозахисниця Зоя Светова.

"Лист з російського міністерства юстиції підписано заступником директора департаменту міжнародного права та співробітництва Лисака. Він цікавий тим, що шановний співробітник Мін'юсту не пише, на підставі якого документа він упевнений, що у Олега Сенцова є громадянство Росії", - повідомила вона.

"Не вказано, якого числа, в якому місяці і в якому році громадянин України Олег Сенцов набув громадянства Росії", - додала Светова.

Вона зазначила, що в обвинувальному висновку у справі Сенцова написано, що він є громадянином України, і наводяться дані його українського паспорта.

При цьому не наводяться дані нібито отриманого (за версією Мін'юсту РФ) ним російського паспорта.

 

"Якщо для доказу того, що Сенцов є громадянином тільки України, обвинувального висновку недостатньо, просимо Мін'юст Росії звернутися до доповіді Уповноваженого з прав людини в РФ за 2015 рік", - заявила вона.

Правозахисниця привела текст, розміщений на 62 сторінці доповіді: "В результаті вжитих за скаргами О. Г. Сенцова і О. О. Кольченка дій Уповноваженим була усунена правова невизначеність щодо їхньої громадянської належності та визнання їх українськими громадянами".

 

"(Екс-уповноважений з прав людини в РФ) Елла Памфілова надсилала запити в державні органи, і завдяки цьому було визнано, що Сенцов і Кольченко - громадяни України", - говорить Светова.

Крім того, адвокат Олександра Кольченка Світлана Сидоркіна повідомила "Відкритій Росії", що "у вироку у справі Сенцова-Кольченка Північно-Кавказького окружного суду було зазначено, що оскільки в матеріалах кримінальної справи немає доказів, що засуджені відмовилися від українського громадянства, то суд не застосував додаткові санкції щодо призначення покарання, тобто суд не заперечував наявності у них українського громадянства. У вироку взагалі не було написано громадянами якої країни вони є".

Тобто для їхньої видачі Україні для відбування покарання на батьківщині немає жодних перешкод, зазначила правозахисниця.

"Шановний МЗС РФ, не вводьте в оману своїх колег з Мін'юсту України, а заодно і весь інший світ! Для видачі Сенцова і Кольченка немає ніяких юридичних перешкод. Крім політичної волі ", - подчеркгула Светова.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

Українська правда

Теми: Сенцов Росія
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