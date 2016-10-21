Росія відмовилась видати Україні Сенцова

Росія відмовила Україні в екстрадиції Олега Сенцова, бо – вважає його громадянином РФ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов.

Таку відповідь надіслало Міністерство юстиції РФ на адресу Мін'юсту України.

Головною підставою для відмови у видачі Сенцова Росія назвала те, що "Сенцов є громадянином Російської Федерації".

Мін'юст Росії вважає, що у Сенцова подвійне громадянство: Росії і України, - а оскільки за російським законодавством Росія розглядає таких осіб як своїх громадян, то відповідно відмовляє Україні у видачі.

Раніше омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. При цьому російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства", але й "не зверталися із заявою на оформлення російських паспортів і, відповідно, даних паспортів не отримували".

Як відомо, 7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Кольченка російський суд також визнав винним в участі у терористичному угрупованні, співучасті в терористичному акті і засудив до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Тетяна Кусок, УП