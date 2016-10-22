СБУ в Києві вилучила понад 100 кг бурштину, який хотіли продати в Азію

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 02:11

Служба безпеки України перекрила в Києві канал вивозу в одну з країн Азії незаконно добутого бурштину.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, сонячний камінь зловмисники добували в Рівненській області.

"Співробітники СБУ провели обшук у квартирі одного з учасників бурштинового "картеля" в Оболонському районі столиці та вилучили майже 120 кілограмів каміння. Крім того, правоохоронці виявили понад 10 тисяч доларів США готівки та промислові ваги", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (Фінансування тероризму) КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 

Теми: СБУ бурштин
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ заборонила в'їзд в Україну співачці Наташі Корольовій 21 жовтня 2016, 15:08
На окуповану Донеччину везли одяг і парфуми на 2 млн – СБУ 21 жовтня 2016, 13:40
СБУ затримала на хабарі високопосадовця на Одещині 21 жовтня 2016, 10:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Вбивство в Кривому Озері: суд дозволив вийти двом поліцейським під заставу
Відомій українській тенісистці погрожували на турнірі у Москві
МЗС засудило відмову Росії передати Україні Кольченка та Сенцова
Правозахисниця: Мін'юст помилився - у Сенцова немає громадянства РФ
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі

Космос

Астрономи "намалювали" найдетальнішу карту Чумацького Шляху