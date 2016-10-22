Луценко: Медяник скоро вийде на свободу, його вина не доведена

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Субота, 22 жовтня 2016, 11:02

Екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, оскільки у прокуратури немає доказів його вини.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко журналістам у Національній академії прокуратури в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо відносно пана Медяника немає достатньо доказів, то він не буде притягуватися до кримінальної відповідальності. Це моя впевненість в тому, що прокуратура може і повинна звільняти людей, якщо немає достатньо доказів. Я впевнений, що пан Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, бо у нас не зібрані докази його вини", - заявив Луценко.

Що стосується екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, то генпрокурор заявив: "Якщо докази на пана Єфремова існують - а я впевнений, що вони існують - то йому доведеться бути перед повноцінним судовим слідством".

Як повідомлялося, вранці 7 серпня стало відомо про затримання в рамках справи екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова ще одного фігуранта - екс-нардепа Медяника.

Він підозрюється в скоєнні навмисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків по ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України; в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ч.1 ст.258-3 КК України.

8 серпня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 4 жовтня. Рішенням суду альтернативна можливість внесення застави не надана.

Луценко заявив, що Медяник займався посередницькою діяльністю між "ЛНР" і українською стороною.

Теми: Луценко Партія регіонів Єфремов
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Коментарі — 3
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IP: 213.143.50.---nicolasss22.10.2016 11:36
Ну, затримати не так то легко. Треба знати кого, простого громадянина ні, бо в нього немає грошей. А ось хто має і не хоче поділитися, тобто віддати "чесно зароблене" непосильним трудом, то до цього ця влада (найчесніша , найдемократичніша і найкраща), смертельно страшна. Хай тремтять злочинці, бо наш хернеральний прокурор разом із своїм патроном з них шкуру здеруть!
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IP: 109.108.83.---Rebe_22.10.2016 11:17
Так Юрика, походу, никто не виновен ))) Зря что ли назначили?
Вотя не пойму тока какая власть более "злочинна"))) попередня чи та що зараз?? )))
На крови людей ?
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IP: 93.32.70.---koine22.10.2016 11:14
Після такого потрібно саджати прокура, суддю та всіх осіб, хто затримує і утримує людину без доказової бази. Якщо так легко затримують і хочуть зшити справу проти політика, то що говорити про простого громадянина? Вірною дорогою йдемо, гарну владу привів "великий" майдан...
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