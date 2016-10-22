Луценко: Медяник скоро выйдет на свободу, его вина не доказана

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, так как у прокуратуры нет доказательств его вины.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Если в отношении господина Медяника нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточно доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства его вины", - заявил Луценко.

Что касается экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, то генпрокурор заявил: "Если доказательства на господина Ефремова существуют – а я уверен, что они существуют – то ему придётся быть перед полноценным судебным следствием".

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревается в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.