Луценко готується до кінця року передати до суду велику справу проти Януковича

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Субота, 22 жовтня 2016, 11:56

Генпрокурор Юрій Луценко збирається до кінця року передати до суду велику справу щодо екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це він заявив у суботу на брифінгу в Національній академії прокуратури в Києві.

"Моя ціль до кінця цього року передати до суду велику справу Януковича і його злочинної організації", - сказав Луценко.

"Ми передамо всі епізоди – розвал української армії, розвал СБУ, розвал української інформаційної безпеки, розкрадання з корисливих мотивів (Межигір'я, Сухолуччя), знищення економічної безпеки країни, перехід на бік ворога і сприяння йому в окупації території України – це буде величезна справа на тисячі-тисячі томів", - розповів генпрокурор.

За його словами, лише по епізоду про Межигір'я налічується півтори тисячі томів справи.

Луценко заявив, що "незважаючи на інертність системи", зробить все, щоб передати справу до суду цього року.

"Скажу відверто, багато моїх колег говорять про неможливість такої дії. Зокрема керівник департаменту спецрозслідувань по Майдану (Сергій Горбатюк – УП) заявляє про неготовність передати обвинувальні акти проти Януковича, Захарченка, Якименка, тощо. Тим не менше, я буду робити, в тому числі, організаційні кроки для того, щоб ця суспільно поставлена переді мною задача в законний спосіб була вирішена цього року", - зазначив Луценко.

"У даному випадку прошу з розумінням ставитися до будь-яких моїх кроків… Не йдеться про відставку пана Горбатюка, але я буду робити все потрібне, щоб ця справа пішла до суду", - сказав генпрокурор.

Українська правда

Теми: Луценко Янукович
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Коментарі — 3
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IP: 41.178.6.---Alex191722.10.2016 13:15
С нашей ручной прокуратуры не только украинцы, но и весь мир смеется, неужели они не понимают, что люди все видят кого берут и когда, что все настоящие коррупционеры живут припеваючи, имея офшоры, бизнес и заводы в России, что страной правит криминал и олигархи, а Королева, оказывается агент Кремля, повеселили!
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IP: 41.178.6.---Naim22.10.2016 13:03
А когда будет садить Ахметова, Бойка, Лукаш, Колесникова и других, конфискоаывать дворцы Клюевых или у нас судят только тех, кому дали выехать? А Сеню и его кодло когда посадят по материалам Гордиенко?
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IP: 91.197.171.---fes421422.10.2016 13:01
Ага. Як обіцяв завершити справу Майдану у вересні. Ну а брехня, що вже напоготові подання на кілька депутатів - то вже дрібниці.
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