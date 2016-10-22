Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко готовится до конца года передать в суд большое дело против Януковича

Суббота, 22 октября 2016, 11:56
Луценко готовится до конца года передать в суд большое дело против Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко собирается до конца года передать в суд большое дело в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом он заявил в субботу на брифинге в Национальной академии прокуратуры в Киеве.

"Моя цель до конца этого года передать в суд большое дело Януковича и его преступной организации", - сказал Луценко.

"Мы передадим все эпизоды - развал украинской армии, развал СБУ, развал украинской информационной безопасности, хищения из корыстных побуждений (Межигорье, Сухолучье), уничтожение экономической безопасности страны, переход на сторону врага и содействие ему в оккупации территории Украины - это будет огромное дело на тысячи-тысячи томов", - рассказал генпрокурор.

По его словам, только по эпизоду о Межигорье насчитывается полторы тысячи томов дела.

Луценко заявил, что "несмотря на инертность системы", сделает все, чтобы передать дело в суд в этом году.

"Скажу откровенно, многие мои коллеги говорят о невозможности такого действия. В частности, руководитель департамента спецрасследований по Майдану (Сергей Горбатюк - УП) заявляет о неготовности передать обвинительные акты против Януковича, Захарченко, Якименко и т.д. Тем не менее, я буду делать, в том числе, организационные шаги для того, чтобы эта общественно поставленная передо мной задача законно была решена в этом году", - отметил Луценко.

"В данном случае прошу с пониманием относиться к любым моим шагам... Речь не идет об отставке господина Горбатюка, но я буду делать все необходимое, чтобы это дело пошло в суд", - сказал генпрокурор.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
Все новости...
Реклама: