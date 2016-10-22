Луценко готовится до конца года передать в суд большое дело против Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко собирается до конца года передать в суд большое дело в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом он заявил в субботу на брифинге в Национальной академии прокуратуры в Киеве.

"Моя цель до конца этого года передать в суд большое дело Януковича и его преступной организации", - сказал Луценко.

"Мы передадим все эпизоды - развал украинской армии, развал СБУ, развал украинской информационной безопасности, хищения из корыстных побуждений (Межигорье, Сухолучье), уничтожение экономической безопасности страны, переход на сторону врага и содействие ему в оккупации территории Украины - это будет огромное дело на тысячи-тысячи томов", - рассказал генпрокурор.

По его словам, только по эпизоду о Межигорье насчитывается полторы тысячи томов дела.

Луценко заявил, что "несмотря на инертность системы", сделает все, чтобы передать дело в суд в этом году.

"Скажу откровенно, многие мои коллеги говорят о невозможности такого действия. В частности, руководитель департамента спецрасследований по Майдану (Сергей Горбатюк - УП) заявляет о неготовности передать обвинительные акты против Януковича, Захарченко, Якименко и т.д. Тем не менее, я буду делать, в том числе, организационные шаги для того, чтобы эта общественно поставленная передо мной задача законно была решена в этом году", - отметил Луценко.

"В данном случае прошу с пониманием относиться к любым моим шагам... Речь не идет об отставке господина Горбатюка, но я буду делать все необходимое, чтобы это дело пошло в суд", - сказал генпрокурор.

Украинская правда