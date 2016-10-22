Правозахисники: Громадський контроль в РФ знищено, можливі серйозні репресії

Громадська палата РФ опублікувала списки нових складів Громадських спостережних комісій у 42 суб'єктах РФ, правозахисники заявляють про "спецоперацію зі знищення громадського контролю у місцях примусового утримання".

Про це пише "Новая газета".

За даними видання, до списків спостережних комісій не включено десятки справжніх правозахисників по всій країні.

Як повідомив правозахисник, автор закону про громадський контроль у місцях примусового утримання Валерій Борщев, це (нові списки) зроблено свідомо.

"Проведено спецоперацію зі знищення громадського контролю у місцях примусового утримання. Інакше я це назвати не можу", - зазначив Борщев.

За його словами, у новому складі - понад 90% люди, "абсолютно невідомі правозахисному руху, невідомі своїми правозахисними діями". Зокрема, до ГСК Москви включено таких людей, як Дмитро Галочкін, Павло П'ятницький, Михайло Сенкевич та Комнов - колишній начальник СІЗО "Бутирка", який є у "списку Магнітського".

Зокрема, Галочкін, як член ГСК Москви нинішнього скликання, за 3 роки роботи комісії не більше 7 разів відвідав з перевіркою установи примусового утримання громадян, про діяльність П'ятницького як члена ГСК Москви відомо, що на нього скаржилися ув'язнені через спроби вимагання, а Сенкевич має 5 судимостей та 19 років провів у місцях позбавлення волі.

"Те, що зараз відбулося - сигнал суспільству, тому що знову система репресій прагне стати закритою. Період, коли вона була під громадським контролем, для неї виявився неприйнятним, вона збунтувалася і здобула перемогу. Система прагне закритості, яка була у нас у 30-ті роки, так як були закриті для громадськості установи НКВД. А це загрожує серйозними репресіями", - зазначив Борщев.

У свою чергу правозахисник Андрій Бабушкін зазначив, що до нового складу ГСК не включено таких відомих правозахисників, як Анна Каретникова, Зоя Свєтова, Любов Волкова, Лідія Дубікова та інших.

"Вжито заходів до того, щоб створити ручні ГСК. ... Практично ми повертаємося до ситуації до 2008 року, до створення Громадських спостережних комісій, коли пишним цвітом розцвітали тортури, ненадання медичної допомоги призводило до того, що вмирали сотні людей, яких можна було врятувати. Зроблений серйозний, небезпечний крок до того, щоб громадський контроль перестав відігравати важливу роль для захисту прав людини", - зазначив правозахисник.

Як відомо, Каретнікова та Свєтова є серед правозахисників в РФ, хто опікувався правами українських політв'язнів, зокрема Надії Савченко та Станіслава Клиха.

На початку вересня керівництво Верховної Ради зверталося до лідерів країн-учасниць саміту "G20" з проханням зробити все для звільнення всіх заручників та політв’язнів, яких утримують на окупованих територіях України та в Росії.

"Достовірно відомо про 107 полонених, які утримуються на тимчасово окупованих територіях Донбасу, та щонайменше 9 політв’язнів, які утримуються на території РФ. У цьому списку – режисер Олег Сенцов, активісти Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих та інші", - йшлося у заяві ВР.

За даними МЗС, на території РФ у незаконному утриманні також перебувають 4 кримських татарина - Руслан Зейтуллаєв, Нурі Прімов, Рустем Ваитов і Ферат Сайфуллаєв, незаконно вивезені з окупаційного Криму до Ростова-на-Дону. Також серед незаконно утримуваних - Сергій Литвинов, Валентин Виговський, Хаймер Джемілєв та Роман Сущенко.