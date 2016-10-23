У Франції сталися сутички між мігрантами і поліцією

У французькому таборі для біженців в Калє сталися сутички мігрантів з поліцією.

Про це повідомляє BBC.

Група з 50 мігрантів кидала в поліцейських пляшки та каміння, ті у відповідь застосовували димові шашки.

AP

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Табір у Калє, відомий як "Джунглі", почнуть зносити 24 жовтня. Частину дітей з табору, які мають родичів у Британії, відправлять до них. Інших біженців переселять в інші міста Франції.

Благодійні організації висловили думку, що деякі мігранти не хочуть їхати у інші місця Франції, бо планують дістатися Великої Британії.

Табір "Джунглі" розташований в 50 км від Євротунелю під протокою Ла-Манш, що з'єднує Британію та Францію.

До центральної Франції планується перевезти близько 7,5 тис. осіб, для них вже приготовлені місця. Мігрантів планується доставити на 60 автобусах.

Влада попередила, що поліції, можливо, доведеться застосовувати силу, якщо біженці почнуть перешкоджати знесенню наметів і самобудів.