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Во Франции произошли столкновения между мигрантами и полицией

Воскресенье, 23 октября 2016, 06:44

Во французском лагере для беженцев в Кале произошли столкновения мигрантов с полицией.

Об этом сообщает BBC.

Группа из 50 мигрантов бросала в полицейских бутылки и камни, те в ответ применяли дымовые шашки.

Во французском лагере для беженцев в Кале произошли столкновения мигрантов с полицией.
AP
 
GETTY IMAGES

Лагерь в Кале, известный как "Джунгли", начнут сносить 24 октября. Часть детей из лагеря, которые имеют родственников в Великобритании, отправят к ним. Других беженцев переселят в другие города Франции.

Благотворительные организации выразили мнение, что некоторые мигранты не хотят ехать в другие места Франции, потому что планируют добраться Великобритании.

Лагерь "Джунгли" расположен в 50 км от Евротоннелю под проливом Ла-Манш, соединяющий Великобританию и Францию.

К центральной Франции планируется перевезти около 7,5 тыс. Человек, для них уже приготовлены места. Мигрантов планируется доставить на 60 автобусах.

Власти предупредили, что полиции, возможно, придется применять силу, если беженцы начнут препятствовать сносу палаток и самостроев.

Темы: Франциябеженцы
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