В українському Інтерполі не знають фактів Матіоса, але готові допомагати

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Неділя, 23 жовтня 2016, 11:36
Василь Неволя

Українське бюро Інтерполу готове надати повне сприяння головній військовій прокуратурі у перевірці фактів можливої співучасті його працівників в уникненні кримінальної відповідальності представниками режиму Віктора Януковича.

Про це заявив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ефірі каналу "112 Україна" у неділю.

"Зі свого боку ми готові надати повне сприяння головній військовій прокуратурі в перевірці всіх цих фактів", - сказав Неволя.

"Звичайно, це є привід для того, щоб подивитися ще раз на нашу роботу, оцінити її, перевірити факти. Але поки що про конкретні факти, якими володіють слідчі військової прокуратури, нам не повідомляється. Сподіваюся, що в процесі (як сказав головний військовий прокурор, на цьому тижні) ми зможемо отримати більш детальну інформацію про ці факти і спільно з головною військовою прокуратурою їх перевіряти", - зазначив керівник українського бюро Інтерполу.

Він також повідомив, що офіційного звернення з боку військової прокуратури щодо перевірки таких фактів до українського бюро Інтерполу не надходило.

"Ми готові до співпраці і не хотіли б з'ясовувати ці питання через ЗМІ", - додав Неволя.

Як повідомлялося, у суботу головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що ГПУ і група військової прокуратури, яка розслідує кримінальні провадження, наступного тижня дасть процесуальну оцінку ймовірної причетності окремих посадових осіб Нацбюро Інтерполу в Україні у співучасті чи сприянні членам злочинної організації Клименка-Курченка, Арбузова і Януковича в уникненні кримінальної відповідальності.

Українська правда

Теми: Інтерпол
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