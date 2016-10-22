Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос: Посадовці Нацбюро Інтерполу могли сприяти Януковичу і Ко в уникненні відповідальності

Субота, 22 жовтня 2016, 20:23

ГПУ і група військової прокуратури, яка розслідує кримінальні провадження на найближчому тижні дасть процесуальну оцінку ймовірної причетності окремих посадових осіб Нацбюро Інтерполу в Україні у співучасті чи сприянні членам злочинної організації Клименка-Курченка, Арбузова і Януковича в уникненні їх від кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу "112. УКраїна" ввечері 22 жовтня заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Я про це заявляю офіційно.... Не може бути, коли Україна має "танцювати" від волі трьох-чотирьох осіб і не спромогтися виконати норми оголошення в розшук тих чи інших осіб", - зазначив він.

"Чим динамічніше ми наближаємося до спрямування обвинувальних актів до суду і на заочне засудження представників і членів злочинної організації Януковича, Курченка, Азарова, Арбузова, всіх інших, у т.ч. і Клименка, тим більше витрачається шалений медійний ресурс на створення негативного образу органу розслідування. У нас є достеменні дані, які мають документальне підтвердження, що кошти, які награбовані в Україні, зокрема з боку Клименка, спрямовані через певних людей до багатьох інформаційних агенцій в Україні для забезпечення "місячника дискредитації" Генпрокуратури, зокрема підрозділів, які розслідують справи проти високопосадовців", - заявив Матіос. 

За його словами, йдеться про суми близько  20 тис. доларів на місяць.

"Цьому буде дано процесуальну оцінку, оскільки фінансування за рахунок співучасті членів злочинної організації - ст.256 КК - є досить важкою за покаранням", - додав Матіос. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МатіоспрокуратурасудЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Матіос
Чому повторний запуск військової прокуратури ­– небезпечна радянщина?
Чумак знає, що хтось у прокуратурі "зливає" матеріали Матіосу
Чумак скасував постанову Матіоса про "засекречення" декларацій військових прокурорів
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: