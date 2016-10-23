До виборів на Донбасі контроль за кордоном матиме місія ОБСЄ - президент

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Неділя, 23 жовтня 2016, 23:34

До проведення місцевих виборів на Донбасі контроль над неконтрольованою частиною українсько-російського кордону має отримати озброєна місія ОБСЄ.

На цьому наголосив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня. 

"Для забезпечення ефективного моніторингу і контролю ситуації по безпеці ми повинні мати розширення мандату або нову місію ОБСЄ, яка буде називатися озброєна поліцейська місія. Щоб вона була на постійній основі як в частині лінії зіткнення, де має бути розведення сил, як в частині місця зберігання важкої техніки і артилерії, так і в частині кордону", - сказав він.

"Тобто до виборів ми маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ", - підкреслив Порошенко і зазначив, що це записано у Мінських домовленостях. 

"На другий день після виборів ми маємо забезпечити взяття під контроль українськими військовими кордону", - додав він.

На питання, чи згоден з такими положеннями президент РФ Володимир Путін Порошенко сказав: "Путін згоден, бо він поставив підпис під Мінською домовленістю 12 лютого". 

За словами Порошенка, такі кроки також мають бути прописані в "дорожній карті" "з чіткою датою і чіткою відповідальністю".

Українська правда

Теми: Порошенко ОБСЄ
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