До выборов на Донбассе контроль за границей будет у миссии ОБСЕ - президент

До проведения местных выборов на Донбассе контроль над неконтролируемой частью российско-украинской границы должна получить вооруженная миссия ОБСЕ.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Для обеспечения эффективного мониторинга и контроля ситуации по безопасности мы должны иметь расширение мандата или новую миссию ОБСЕ, которая будет называться вооруженная полицейская миссия. Чтобы она была на постоянной основе как в части линии соприкосновения, где должен быть разведения сил, как в части места хранения тяжелой техники и артиллерии, так и в части границы", - сказал он.

"То есть до выборов мы должны получить контроль над границей со стороны вооруженной миссии ОБСЕ", - подчеркнул Порошенко и отметил, что это записано в Минских договоренностях.

"На второй день после выборов мы должны обеспечить взятие под контроль украинскими военными границы", - добавил он.

На вопрос, согласен ли с такими положениями президент РФ Владимир Путин Порошенко сказал: "Путин согласен, потому что он поставил подпись под Минскими соглашениями 12 февраля (2015 года)".

Также, по словам Порошенко, такие шаги также должны быть прописаны в "дорожной карте" "с четкой датой и четкой ответственностью".

Украинская правда