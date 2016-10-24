Адвокати: Рішення Луценка виведе з-під криміналу Януковича і Ко

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 17:21

Генпрокурор Юрій Луценко розформуванням департамента спецрозслідування, що займався "великою справою Януковича", розвалює центр розслідування і виводить з-під кримінальної відповідальності екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це йдеться у заяві громадської організації "Адвокатська дорадча група" у Facebook.

Група адвокатів, що, в тому числі, ведуть справи потерпілих на Майдані, заявляють, що своїм наказом Луценко фактично знищив департамент як центр розслідувань злочинів минулої влади в тому числі злочинів проти Майдану.

"У Горбатюка знову лишається 20 слідчих. Все, чого потерпілі домоглись за ці два роки нищиться", - сказано у заяві.

Вказується, що новостворене управління розслідувань злочинів, вчиненних злочинними організаціями під керівництвом Столярчука, Басова, Захарова має забрати у Горбатюка всі справи щодо створення Януковичем злочинного угрупування.

"Ймовірно, що у Горбатюка заберуть всі злочини по високопосадовцям і насильницькі злочини в частині створення Януковичем ОЗГ і участі в ній інших вищих осіб держави. За планом, озвученим Юрієм Луценко, всі ці справи об’єднають разом із справами, Клименка, Курченка та ін, що розслідуються військовою прокуратурою і до кінця року направлять об’єднану справу, що налічуватиме 5000 томів до суду в порядку заочного провадження", - йдеться в заяві.

За словами адвокатів, таке рішення Луценка виведе потерпілих із процесу розслідування і виведе "з-під кримінальної відповідальності Януковича, Пшонки, Захарченка, Клименка, Курченка, Арбузова і інших".

"Сплив річного строку розслідування: при об'єднанні справ строки розслідування, які залишаться рахуються по найменшому із термінів справ до об'єднання. Тобто лишається два-чотири місяці. І вони 100% сплинуть до передання справи до суду", - сказано у заяві.

"Навіть суто арифметично вже зараз не вистачає строків для ознайомлення із 5000 томів до спливу річного терміну розслідування і терміну, відведеного законом про заочне провадження", - заявляють депутати.

Як відомо, у понеділок стало відомо, що згідно із наказом Луценка, розслідуванням "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковича та його оточення буде займатися новостворене "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями".

Теми: Луценко Янукович Майдан
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