5 країн продовжили санкції, введені за агресію проти України

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 19:52

Україна і ще чотири країни приєдналися до продовжених до 15 березня 2017 року санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку з порушенням територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, члени європейської економічної зони Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС (про продовження санкцій – ред..)", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці держави приведуть свою політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський союз бере до уваги ці зобов’язання і вітає їх", - заявила Могеріні.

Як відомо, 15 вересня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити на півроку санкції проти 146 осіб та 37 організацій за агресію проти України.

У Раді ЄС нагадали, що є кілька заходів Євросоюзу у відповідь на кризу в Україні, в тому числі: економічні санкції щодо конкретних секторів російської економіки, які діють до 31 січня 2017 року; і обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, які діють до 23 червня 2017 року.

Європейська правда

Теми: санкції ЄС
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